"Цена взлетит в небо": эксперт объяснил, что стоит заранее купить россиянам

Уже в самое ближайшее время может настать ситуация, при которой самую большую ценность будет иметь всего один единственный финансовый актив. Об этом предупредил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире радио «Говорит Москва» эксперт объяснил, что с учётом ухудшения обстановки в экономике, в основном, на глобальном уровне, нельзя исключать самого катастрофического развития событий уже в этом году. Как полагает специалист, экономический коллапс начнётся заграницей, вероятнее всего — в США.

Прямым следствием начала финансовых катаклизмов в этой стране стане стремительное падение курса доллара, предрекает Хазин.