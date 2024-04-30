Коми накроют сильные дожди

В Коми объявили штормовое предупреждение. С 18:30 до 6 утра в ряде районов пройдут сильные дожди. Об этом предупреждает МЧС региона.

30 апреля с 18:30 и вплоть до 6:00 1 мая на крайнем юге Республики будут сильные дожди, а также дожди со снегом. Ожидается выпадение около 15 миллиметров осадков за 12 часов.