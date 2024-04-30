Коми накроют сильные дожди
- 16:30 30 апреля
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми объявили штормовое предупреждение. С 18:30 до 6 утра в ряде районов пройдут сильные дожди. Об этом предупреждает МЧС региона.
30 апреля с 18:30 и вплоть до 6:00 1 мая на крайнем юге Республики будут сильные дожди, а также дожди со снегом. Ожидается выпадение около 15 миллиметров осадков за 12 часов.
Жителям Койгородского, Сысольского и Прилузского районов нужно быть внимательнее и осторожнее. МЧС Коми напоминает, что если вы находитесь во время непогоды на улице, то стоит обходить рекламные щиты, дома с неустойчивой кровлей и шаткие строения. Населению рекомендую ограничить нахождение на улице, воздержаться от турпоходов, убрать автомобили из-под деревьев.
В сильный дождь также не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Но если вдруг возникла необходимость, нужно зарядить телефон и взять с собой powerbank. Водителям стоит быть на дорогах более внимательными и соблюдать скоростной режим.