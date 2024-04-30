В Коми за сутки горели хозпостройка и многоквартирный дом

В Сыктывкаре на пожаре в многоквартирном доме спасатели вытащили из огня человека. Также в этот день горела хозпостройка в Сосногорске. Об этом сообщает МЧС Коми.

29 апреля на Сысольском шоссе в столице региона горел жилой дом. На момент приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Одного жильца из огня вывели спасатели. Причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. Девять огнеборцев потушили пожар площадью один квадратный метр. Никто не пострадал.