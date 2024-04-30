Жесткое, как подошва, мясо станет таять у вас на руках: замочите его в этом простом маринаде

Потребуется всего два ингредиента. Покупка мяса не всегда гарантирует его мягкость после приготовления. Если вам попался жесткий кусок, не отчаивайтесь и не откладывайте его для супа. Профессиональные повара используют простой, но эффективный способ сделать жесткое мясо мягким и сочным.

Секретный маринад

Для приготовления маринада вам понадобятся всего два ингредиента:

Минеральная вода

Кефир

Смешайте их в равных пропорциях и залейте мясо.

Магия маринования

Поместите мясо в маринад и уберите в холодильник на ночь. За это время минеральная вода и кефир сделают свою волшебную работу.

Минеральная вода: Содержащиеся в ней соли помогут разрушить жесткие волокна мяса, делая его более нежным.

Кефир: Молочная кислота в кефире также размягчает мясо, придавая ему дополнительную сочность.

Приготовление

Утром достаньте мясо из маринада, обсушите его и приправьте солью и специями по вкусу. Теперь его можно готовить любым способом: жарить, тушить, запекать или варить.

Результат Мясо, замаринованное в минеральной воде и кефире, получится удивительно мягким и сочным. От былой жесткости не останется и следа. Этот простой, но эффективный способ поможет вам превратить даже самый жесткий кусок мяса в нежное и аппетитное блюдо.

Советы Для лучшего результата используйте охлажденное мясо.

Маринуйте мясо не менее 8 часов, а лучше на ночь. После маринования обсушите мясо перед приготовлением, чтобы оно не было водянистым. Не пережаривайте мясо, иначе оно снова станет жестким.