Некоторые районы Коми накроет снегом
- 20:45 30 апреля
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- Анастасия Амелькина
Жителей Коми ждёт туманная ночь и утро. Также во многих районах Республики выпадет снег. Об этом сообщает ЦГМС региона.
1 мая 2024 года на крайнем юго-западе Коми ожидается +4...-1 градус, а также осадки в виде дождя и снега с дождём. В отдельных районах Республики ночью и утром туман. В центральных и юго-восточных районах в светлое время суток выпадет небольшой снег. На крайнем северо-востоке будет -4...-9°С. Жителей Койгородского, Прилузского и Сысольского районов ждёт сильный дождь.
В Сыктывкаре 1 мая ночью также будет снег с дождём, днём осадков не ожидается. Поднимется северный ветер порывами до 12 м/с. На столбике термометра можно будет наблюдать значение в +4…+6 градусов. В Объячево ночью пройдёт сильный дождь. Ухту днём ждёт небольшой снег и умеренный ветер. Печорцев, вуктыльцев, усинцев, воркутинцев, интинцев и жителей Усть-Цильмы также временами ждёт несильный снегопад.