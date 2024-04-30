Некоторые районы Коми накроет снегом

Жителей Коми ждёт туманная ночь и утро. Также во многих районах Республики выпадет снег. Об этом сообщает ЦГМС региона.

1 мая 2024 года на крайнем юго-западе Коми ожидается +4...-1 градус, а также осадки в виде дождя и снега с дождём. В отдельных районах Республики ночью и утром туман. В центральных и юго-восточных районах в светлое время суток выпадет небольшой снег. На крайнем северо-востоке будет -4...-9°С. Жителей Койгородского, Прилузского и Сысольского районов ждёт сильный дождь.