Из Сыктывкара бойцам на СВО отправились пасхальные куличи
- 20:30 27 апреля
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- Никита Чернов
Помимо сладких подарков, до военнослужащих дойдут душевные детские открытки
27 апреля сыктывкарский священник и настоятель храма Рождества Христова отец Александр в преддверии Пасхи освятил подарки от воспитанников детских садов и праздничные куличи. Служитель пришел в фойе концертного зала с кадилом и кандией. Зачитав молитву, батюшка окунул кропило в святую воду и начал окроплять груз для военнослужащих. Также на событии присутствовали представители администрации столицы Коми.
"Мы подготовили подарки и особо подготовили письма от детишек и школьников. Там была вложена частичка души и сердца для всех наших бойцов, которые защищают Отечество и находятся на СВО. Ребята должны чувствовать уют и тепло своего дома", — сообщил руководитель администрации Владимир Голдин.
Начальник Управления дошкольного образования Сыктывкара отметила, что практически все детские сады города подключились к этому событию, и буквально за один день подготовили открытки бойцам.
"Надеемся, что открытки изготовленные руками детей, напомнят военнослужащим об их семьях, которые ждут их возвращения. На все праздники мы стараемся подключаться к таким мероприятиям. Наши работники, дети и их родители очень отзывчивы. Сейчас около 400 ребят Сыктывкара посещают дошкольные учреждения, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции. Мы всех их знаем, а поэтому поддерживаем и помогаем семьям", — рассказала глава ведомства Галина Дейнеко.
Транспортировку для бойцов уже не первый раз осуществляет Общенародный Российских Фронт. Совместно с администрацией города они содействуют в отправке гуманитарного груза защитникам на СВО.
"Эти подарки особенные, они с комплиментом для защитников. Но это лишь часть от того, что мы можем показать. Все остальное – это специальный заказ, который сформирован по запросам бойцов. Они понимают, что человеческая жизнь бывает и светлая и добрая, но случаются и трудные ситуации, в которых нужно вести себя достойно. А самый главный посыл — что мы любим их и ждем", – делится представительница ОНФ Татьяна Астарханова.
После освящения, все подарки были погружены в транспорт и направлены до места нахождения военнослужащих на специальной военной операции.
За сохранность и качество кексов можно не переживать. До участников СВО пасхальные куличи доедут всего за два дня. В них используется особый состав, который продлевает срок годности продукта.