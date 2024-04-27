Из Сыктывкара бойцам на СВО отправились пасхальные куличи

Помимо сладких подарков, до военнослужащих дойдут душевные детские открытки

27 апреля сыктывкарский священник и настоятель храма Рождества Христова отец Александр в преддверии Пасхи освятил подарки от воспитанников детских садов и праздничные куличи. Служитель пришел в фойе концертного зала с кадилом и кандией. Зачитав молитву, батюшка окунул кропило в святую воду и начал окроплять груз для военнослужащих. Также на событии присутствовали представители администрации столицы Коми.

"Мы подготовили подарки и особо подготовили письма от детишек и школьников. Там была вложена частичка души и сердца для всех наших бойцов, которые защищают Отечество и находятся на СВО. Ребята должны чувствовать уют и тепло своего дома", — сообщил руководитель администрации Владимир Голдин.

Начальник Управления дошкольного образования Сыктывкара отметила, что практически все детские сады города подключились к этому событию, и буквально за один день подготовили открытки бойцам.