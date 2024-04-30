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В Сыктывкаре насмерть сбили пешехода

В Сыктывкаре насмерть сбили пешеходаФото УГИБДД по Коми

Сыктывкарка попала под колёса “Киа”. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

28 апреля 2024 года около 21:10 на Лесопарковой улице столицы Коми Kia сбила пешехода. Автомобиль ехал в сторону Ручейной улицы с Сысольского шоссе. Возле 32 дома дорогу вне пешеходного перехода пересекала женщина 1973 года рождения. Seltos наехал на сыктывкарку. От полученных травм в результате ДТП жительница столицы региона скончалась на месте до приезда машины скорой помощи.

Женщина-водитель 2002 года рождения за рулём третий год. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дел.

Напомним, что вечером 27 апреля 2024 года в Сыктывкаре произошёл похожий случай. Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колёса авто. Тогда мужчина получил сотрясение, черепно-мозговую травму и ушибленную рану в ушной области.

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