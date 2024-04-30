В Сыктывкаре насмерть сбили пешехода

Сыктывкарка попала под колёса “Киа”. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

28 апреля 2024 года около 21:10 на Лесопарковой улице столицы Коми Kia сбила пешехода. Автомобиль ехал в сторону Ручейной улицы с Сысольского шоссе. Возле 32 дома дорогу вне пешеходного перехода пересекала женщина 1973 года рождения. Seltos наехал на сыктывкарку. От полученных травм в результате ДТП жительница столицы региона скончалась на месте до приезда машины скорой помощи.