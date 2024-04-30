Жительницы Коми побывали на "Поле Чудес"
- 15:45 30 апреля
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- Анастасия Амелькина
Ещё одна жительница Коми стала участницей телепрограммы “Поле Чудес”. А её подруга из Сыктывкара спела на сцене песню на национальном языке.
26-летняя жительница Усть-Цильмы Вера Талеева приняла участие в игре “Поле Чудес”. Также по приглашению девушки 18-летняя сыктывкарка Инесса Енакий выступила на телепрограмме с песней “ Тулыс войвывса збой ”, что переводится с коми на русский как “Бойкая северная весна”.
Вера работает визажистом, а Инесса является студенткой. Девушки дружат уже несколько лет и вместе отправились на передачу. Сама запись программы выйдет на Первом канале 24 мая.
Это не первый случай, когда уроженцы Коми попадают на федеральные каналы. Например, 29 сентября 2023 года на “Поле Чудес” поучаствовала жительница Княжпогостского района. А 16 июня на той же телепрограмме вышел выпуск с музыкантом Владимиром Трошевым.