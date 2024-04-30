Жительницы Коми побывали на "Поле Чудес"

Ещё одна жительница Коми стала участницей телепрограммы “Поле Чудес”. А её подруга из Сыктывкара спела на сцене песню на национальном языке.

26-летняя жительница Усть-Цильмы Вера Талеева приняла участие в игре “Поле Чудес”. Также по приглашению девушки 18-летняя сыктывкарка Инесса Енакий выступила на телепрограмме с песней “ Тулыс войвывса збой ”, что переводится с коми на русский как “Бойкая северная весна”.