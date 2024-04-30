Россиян лишают "второго хлеба": за посадку картошки на даче будут безжалостно штрафовать

Посадка картофеля может стать основанием для административного наказания. Но это только в случае, если картофель выращивается из "нелегальных" семян с целью последующей продажи. Материал опубликовали на сайте "Прайм".

Закон обязывает приобретать посевной материал, специально выращенный с целью посадки, только в предназначенных для этого магазинах. Несоблюдение этого правила может привести к наложению штрафа, размер которого для физических лиц не превышает 500 рублей.