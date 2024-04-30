Россиян лишают "второго хлеба": за посадку картошки на даче будут безжалостно штрафовать
- 12:45 30 апреля
- 12+
- Служба новостей
Посадка картофеля может стать основанием для административного наказания. Но это только в случае, если картофель выращивается из "нелегальных" семян с целью последующей продажи. Материал опубликовали на сайте "Прайм".
Закон обязывает приобретать посевной материал, специально выращенный с целью посадки, только в предназначенных для этого магазинах. Несоблюдение этого правила может привести к наложению штрафа, размер которого для физических лиц не превышает 500 рублей.
Статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает, что за нарушение правил производства, обработки, сбыта, хранения, транспортирования и употребления семян сельскохозяйственных растений предусмотрены различные виды административных наказаний. В частности, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей, должностные лица — от 500 до 1000 рублей, а юридические лица — от 5000 до 10000 рублей.
Исходя из данной редакции статьи, выращивание картофеля из "нелегального" посевного материала попадает под нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений. Однако это касается только тех случаев, когда картофель выращивается с целью его последующей продажи, например, торговым сетям или другим гражданам.
Следовательно, если вы выращиваете картофель и используете урожай исключительно для собственного потребления или для последующего посева, то такие действия не нарушают законодательства и не могут быть основанием для предъявления к вам каких-либо обвинений.
И вряд ли кто-то станет проверять, откуда у частных продавцов на рынке взялись семена картофеля.
Так что слухи о том, что садоводам запретят выращивать картофель на своих участках, не имеют под собой оснований. Вы имеете полное право высаживать картофель любых сортов на своей земле, если планируете использовать урожай исключительно для личного потребления и последующего выращивания.