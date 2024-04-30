«С завтрашнего дня – полный запрет». Всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз
- 23:20 30 апреля
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- Служба новостей
Граждане получили предупреждение о новом изменении в процедуре снятия наличных с банковской карты. Теперь существует альтернативный способ получить деньги, отличный от использования банкоматов, и запрещено брать комиссию за это.
Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал, что изменения затронут относительно новый способ снятия наличных с карты. Если раньше для этого приходилось искать банкомат, то теперь люди смогут получить купюры в магазинах, аптеках или на кассе АЗС, просто купив что-нибудь там.
"Последние данные Банка России свидетельствуют о росте безналичных платежей в нашей стране, в то время как количество банкоматов сокращается. Это говорит о том, что обслуживание банкоматов становится дороже, а спрос на наличные падает. Однако людям все равно нужны бумажные деньги, и поэтому возрастает популярность способа снятия наличных с карты через кассы торговых организаций", - рассказал Попов.
Так, например, на Урале число магазинов, где можно получить наличные таким способом, выросло в 2,6 раза за последнее время. Однако у этой технологии есть свои условия. Важно, чтобы в магазине была совершена покупка на любую сумму. Некоторые банки взимают дополнительную плату за это, но не все.
Например, Сбербанк полностью запретил взимание комиссии у граждан за получение наличных через магазины. На сбербанковской карте можно снять до 20 тысяч рублей за сутки, а лимит в течение месяца ограничен 30 тысячами рублей. Эти условия вступят в силу уже с завтрашнего дня, сообщает "Примпресс".