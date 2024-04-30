«С завтрашнего дня – полный запрет». Всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз

Граждане получили предупреждение о новом изменении в процедуре снятия наличных с банковской карты. Теперь существует альтернативный способ получить деньги, отличный от использования банкоматов, и запрещено брать комиссию за это.

Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал, что изменения затронут относительно новый способ снятия наличных с карты. Если раньше для этого приходилось искать банкомат, то теперь люди смогут получить купюры в магазинах, аптеках или на кассе АЗС, просто купив что-нибудь там.