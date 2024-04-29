В Ухте оштрафовали директора спортивной школы за невыполнение муниципального задания

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По информации пресс-службы судов Коми, основой для передачи материалов в суд стали результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Директор спортшколы в Ухте был оштрафован после того, как учреждение не смогло выполнить муниципальное задание.

По информации пресс-службы судов Коми, основой для передачи материалов в суд стали результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В муниципальных заданиях на 2022 и 2023 годы была предусмотрена спортивная подготовка детей, и допустимое отклонение от установленных показателей объема муниципальной услуги составляло 5%.

В ходе проверки отчетов о выполнении муниципальных заданий за 2022 и 2023 годы было выявлено, что отклонения от установленных показателей превышали допустимые значения. Количество воспитанников, прошедших спортивную подготовку на начальном этапе, в 2022 году превысило допустимое отклонение на 27,6% или на 60 человек (в 2023 году - на 37,6% или на 64 человека), а количество воспитанников, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе, в 2022 году превысило допустимое отклонение на 56,3% или на 72 человека (в 2023 году - на 14% или на 22 человека). Эти цифры указывают на невыполнение муниципального задания.

Также было установлено, что в 2022 году учреждение заключило договор на организацию питания детей в лагере с дневным пребыванием на общую сумму 210 000 рублей в рамках целевой субсидии "проведение оздоровительной кампании детей". Оплата должна была производиться исходя из количества детей, фактически питавшихся. Однако, по договору было оказано услуг на сумму 207 375 рублей, и принятие и оплата дополнительных услуг в размере 2625 рублей были признаны нецелевым использованием бюджетных средств мировым судьей.