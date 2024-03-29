Владимир Уйба наградил участников СВО

Фото пресс-службы главы Коми

Владимир Уйба провел торжественную церемонию в региональном филиале Государственного фонда "Защитники Отечества" в Республике Коми, где наградил бойцов, честью выполнивших свой воинский долг на Северо-Западном фронте. В своем выступлении глава республики выразил благодарность участникам специальной военной операции за их храбрость, мужество и патриотизм. Уйба подчеркнул, что в настоящее время Россия ведет одну из самых сложных войн, так как весь мир открыто встал против нее

Уйба осудил американский порядок, установленный после Великой Отечественной войны, который, по его словам, позволяет безнаказанно уничтожать целые страны и народы, используя наемников. Он назвал это действие американского правительства "демократией" и подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая открыто выступила против такого порядка.

Глава республики также отметил, что конституционный строй в Украине был свергнут руками украинских нацистов, и сегодня НАТО использует Украину в качестве плацдарма для атак на Россию и перераспределения мирового порядка.

Однако Уйба уверен, что Россия не будет уничтожена и противостоять этому вселенскому злу. В память о павших героях специальной военной операции участники мероприятия почтили их минутой молчания. Уйба отметил, что война никогда не обходится без потерь, и хотя они тяжелы для всех, мы должны помнить, что Русский мир сильнее, и его единство основано на любви к Родине и общечеловеческим ценностям.

В Русском мире нет места для деления на национальности, потому что для всех нас Родина - единая. Завершая церемонию, Уйба вручил награды бойцам, которые с честью выполнили свой воинский долг, и подчеркнул, что эти награды символизируют признание и благодарность со стороны республики.