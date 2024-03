"Ростелеком Контакт-центр" представил новое подразделение с интеллектуальным цифровым помощником

"Ростелеком Контакт-центр" (D/O: Digital Operator) зарегистрировал в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — интеллектуального цифрового помощника DO Digital Assistant RoBot (DO RoBot) для обработки обращений. Робот стал третьим продуктом компании, вошедшим в реестр.

Профессионально обученный робот "Ростелекома" общается с клиентами в чатах и по телефону, используя алгоритмы машинного обучения и глубинные нейронные сети, понимает живую речь и вопросы и отвечает на них согласно разработанному сценарию. Фирменный чат-бот позволяет решать до 80% часто задаваемых вопросов, работает круглосуточно и без выходных, снижает нагрузку на операторов.

Решение с использованием искусственного интеллекта востребовано в таких сферах бизнеса, как финуслуги, страхование, ретейл, здравоохранение, грузоперевозки, интернет-провайдинг и других, где нужна автоматизированная круглосуточная поддержка при низкой нагрузке на контакт-центр.