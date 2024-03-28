В Коми продолжают проводить мероприятия для молодежи, посвященные Крымской весне 2014 года
- 18:00 28 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
В Коми продолжаются просветительские мероприятия, организованные Обществом "Знание", чтобы отметить 10-летие воссоединения Крыма с Россией. Весь март был посвящен проведению кинопоказов, викторин и просветительских встреч для школьников и студентов, где обсуждались события Крымской весны 2014 года.
Такой разнообразный подход позволяет предложить молодым людям самые интересные активности. Но организаторы также не забыли о традиционных лекциях для детей. Например, 28 марта в Ухте состоялась лекция для представителей "Движения первых", посвященная гуманитарной поддержке Донбасса. Это еще один пример того, как наша страна оказывает помощь нуждающимся. И не только взрослые проявляют активную жизненную позицию, но и школьники.
Молодежь проводит различные мероприятия в поддержку жителей новых регионов и наших бойцов-участников специальной военной операции. Эти качества всегда ценятся и важны, независимо от возраста. Лекцию для ребят провел директор Центра развития творчества детей и юношества имени Г.А. Карчевского, Леонид Красноперов.
Директор рассказал о гуманитарной поддержке и важности помощи в трудные времена. Кроме того, в Республике Коми продолжаются кинопоказы фильмов, подготовленных Российским обществом "Знание" к 10-летию Крымской весны. Всего в стране было организовано более 100 просветительских мероприятий.
Молодые люди узнают о истории воссоединения Крыма с Россией, о героях Крымской весны, а также о достижениях в промышленности, туризме и социальной сфере.