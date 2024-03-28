В Коми продолжаются просветительские мероприятия, организованные Обществом "Знание", чтобы отметить 10-летие воссоединения Крыма с Россией. Весь март был посвящен проведению кинопоказов, викторин и просветительских встреч для школьников и студентов, где обсуждались события Крымской весны 2014 года.

Такой разнообразный подход позволяет предложить молодым людям самые интересные активности. Но организаторы также не забыли о традиционных лекциях для детей. Например, 28 марта в Ухте состоялась лекция для представителей "Движения первых", посвященная гуманитарной поддержке Донбасса. Это еще один пример того, как наша страна оказывает помощь нуждающимся. И не только взрослые проявляют активную жизненную позицию, но и школьники.