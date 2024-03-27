В Коми назначены выплаты медработникам за отказ женщины от аборта и доведение ее до родов

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми введут дополнительные меры поддержки для многодетных семей с детьми. Глава Коми, Владимир Уйба, 26 марта принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по вопросу "О реализации мероприятий по проведению в СЗФО Года семьи". Заседание провел Александр Гуцан, на котором отметили, что социальные меры поддержки должны быть направлены на создание полноценной семьи, поддержку молодых семей, рождение детей в зарегистрированном браке и снижение возраста матери при рождении первенца.

В Коми с 1 января 2024 года были расширены демографические меры поддержки. Это стало возможным после проведения обширной работы по изучению демографического потенциала и разработке региональной программы по повышению рождаемости. В результате определены приоритеты, включающие помощь и поддержку молодежи, вступившей в брак и задумавшейся о рождении ребенка, а также поддержку многодетных семей.

В текущем году региональный семейный капитал увеличен вдвое и составляет до 300 тысяч рублей. Для молодых мам, родивших первенца до 24 лет включительно, размер семейного капитала составляет до 500 тысяч рублей. Также был увеличен размер ежемесячного пособия для беременных женщин на приобретение продуктов питания - с 1 до 10 тысяч рублей.

Пособие для кормящих женщин из малоимущих семей также увеличено в 10 раз - до 10 тысяч рублей. В 2023 году в Республике Коми впервые была введена социальная выплата молодым семьям на приобретение и строительство жилья из средств республиканского бюджета. На эти цели было выделено 100 миллионов рублей, и благодаря этой выплате 81 семье удалось решить жилищный вопрос. Предоставление этой меры поддержки будет продолжено и в 2024 году.