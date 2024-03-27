Сыктывкарский ЛПК реализует профориентационный проект для школьников



АО “СЛПК” продолжает реализацию профориентационного проекта “Выбираем будущее на СЛПК! Остаемся в Коми!” при поддержке Министерства образования и науки Республики Коми. С 24 по 30 марта на базе детского оздоровительного лагеря “Орленок” под Сыктывкаром проводится шестая смена проекта, в которой принимают участие почти 40 старшеклассников – воспитанников детских домов Республики Коми.

— Мы являемся лидером нашей отрасли. На Сыктывкарском ЛПК представлен полный производственный цикл: от заготовки леса до отправки продукции клиентам. На развитие и модернизацию производства мы ежегодно тратим около 7 миллиардов рублей. И, конечно, наш самый главный актив — это люди. Мы предлагаем сотрудникам достойные условия работы, возможности для развития, расширенные меры социальной поддержки и среднюю зарплату на 25 процентов выше, чем в регионе. Мы ждем на работу мотивированных, заинтересованных, активных сотрудников, — сказал на открытии смены генеральный директор АО “СЛПК” Клаус Пеллер.

В программу проекта вошли мастер-классы, встречи с руководителями и специалистами Сыктывкарского ЛПК, экскурсии на предприятие и в учебные заведения города, а также развлекательные мероприятия. Преподавателями выступают эксперты комбината и тренеры СГУ им. Питирима Сорокина. По окончании смены участники получат сертификаты.

— Участие в проекте поможет ребятам определиться с выбором будущей профессии. Мир стремительно меняется, и современным школьникам, скорее всего, придется осваивать уже не одну, а две или три специальности. Чтобы сегодня стать действительно востребованным специалистом, нужно постоянно учиться и расширять горизонт, анализировать свои природные склонности и много работать, – подчеркнула Дарья Коданева, начальник отдела подбора и развития персонала АО “СЛПК”.

История проекта:

2019 год – участниками профориентационного проекта стали около 300 учащихся девятых и одиннадцатых классов школ Эжвинского района Сыктывкара.

2020 год – проект прошел в онлайн формате для 700 школьников Сыктывкара.

2021 год - в проекте приняли участие 300 старшеклассников сыктывкарской гимназии имени А.С. Пушкина

2022 год – организована профильная смена для 50 учащихся 8-11 классов из муниципальных районов Республики Коми и Сыктывкара на базе ДОЛ “Орленок”.

2023 год – организована профильная смена для 50 учащихся 8-11 классов из муниципальных районов Республики Коми на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми “Академия юных талантов”.