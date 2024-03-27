Судьбоносная весточка свыше: Павел Глоба раскрыл 2 знака, которые получат важное послание с 28 марта

По словам известного российского астролога и публициста Павла Глобы, с 28 марта два знака зодиака получат важное послание от Вселенной, которое поможет им в трудной ситуации и ответит на давно волнующий вопрос.

Для знака Девы, Глоба указывает на необходимость погрузиться в себя. Хотя в жизни Девы может быть некоторый хаос, это время подходит для установления порядка. Возможно, у Девы возникнет усталость, но общение с близкими людьми поможет справиться с ней. Важно не откладывать важные встречи, так как именно на них можно получить важные подсказки.