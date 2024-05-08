Жители Воркуты столкнулись с сезоном белых ночей
- 09:55 8 мая
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- Белла Лебедева
Белые ночи вернулись в Воркуту. С 7 по 29 мая жители города за полярным кругом снова могут увидеть уникальныое явление.
В этот период солнце не погружается совсем за горизонт, создавая света и тени.
Летом в северных широтах траектория солнца меняется, и звезда освещает небо на протяжении почти всего суток. Вокруг летнего солнцестояния наблюдается умеренное опускание солнца касательно горизонта, а затем его восхождение вновь. Эти формирует явление белых ночей.
С 30 мая в Воркуте начнется полярный день, когда солнце будет светить круглосуточно. Все это состояние продлится до 13 июля.
В то же время в Сыктывкаре белые ночи начнутся с 3 июня и продлятся до 10 июля, предоставляя жителям и гостям города возможность насладиться этим удивительным феноменом северного лета.