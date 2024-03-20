Сыктывкарцы собрали полезную технику для бойцов СВО
- 14:45 20 марта
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Родители и воспитатели детских садов столицы Коми собрали гуманитарную помощь, которую в зону СВО доставят в конце марта организаторы благотворительной акции – региональный штаб ОНФ.
Сегодня в сквере перед управлением дошкольного образования Сыктывкара руководитель администрации муниципалитета Владимир Голдин поблагодарил местных жителей из числа родителей и коллективов детсадов за то, что откликнулись и поддержали призыв ОНФ оказать помощь российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.
Как отметила начальник управления Галина Дейнеко, подключились к сбору все дошкольные учреждения. Сегодня коробки погружены в микроавтобус и доставлены на временный склад, откуда в конце марта команда активистов Народного фронта отправится с ценным грузом на территории специальной военной операции.
— Сейчас там потепление. В одних населенных пунктах нулевая температура, в других уже плюс двадцать градусов. По просьбам бойцов в рамках этой акции собраны бензопилы, лопаты и прочее оборудование и техника для обустройства окопов и блиндажей, — пояснил руководитель регштаба ОНФ Андрей Мишарин.
Что касается продуктов питания, в нынешнее время особой потребности дополнительном продовольствии нет. Зато в ходе каждого визита сыктывкарских общественников солдаты из Коми, Архангельской и Мурманской областей с нетерпением ожидают… писем от детей с теплыми напутствиями и рисунками. Это то, что, по словам Андрея Мишарина, укрепляет боевой дух и придает моральных сил нашей армии.
Обратно, уже по традиции, общественники привезут в Сыктывкар слова благодарности и приветы от солдат, а прикладывающих все усилия для победы нашей страны.