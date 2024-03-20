Сыктывкарцы собрали полезную технику для бойцов СВО

Родители и воспитатели детских садов столицы Коми собрали гуманитарную помощь, которую в зону СВО доставят в конце марта организаторы благотворительной акции – региональный штаб ОНФ.

Сегодня в сквере перед управлением дошкольного образования Сыктывкара руководитель администрации муниципалитета Владимир Голдин поблагодарил местных жителей из числа родителей и коллективов детсадов за то, что откликнулись и поддержали призыв ОНФ оказать помощь российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Как отметила начальник управления Галина Дейнеко, подключились к сбору все дошкольные учреждения. Сегодня коробки погружены в микроавтобус и доставлены на временный склад, откуда в конце марта команда активистов Народного фронта отправится с ценным грузом на территории специальной военной операции.