В Сыктывкаре снесут дом на улице Оплеснина

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В Сыктывкаре снесут многоэтажный дом на улице Оплеснина, 16, по решению администрации города и согласованию с Фондом развития жилищного строительства Коми. Мэр Владимир Голдин подписал соответствующее постановление. Этот двухэтажный 8-квартирный дом был построен в 1960 году, а в 2019 году его признали аварийным.

Согласно постановлению, Фонд развития жилищного строительства Республики Коми должен разработать и представить в мэрию проект организации работ по сносу дома до 15 мая 2024 года. Это решение принято в связи с планами застройки данного квартала многоквартирными высотками. Ранее мэрия уже согласовала снос соседнего здания по адресу: улица Оплеснина, 14.