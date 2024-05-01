В Сыктывкаре снесут дом на улице Оплеснина
- 13:00 1 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре снесут многоэтажный дом на улице Оплеснина, 16, по решению администрации города и согласованию с Фондом развития жилищного строительства Коми.
Мэр Владимир Голдин подписал соответствующее постановление. Этот двухэтажный 8-квартирный дом был построен в 1960 году, а в 2019 году его признали аварийным.
Согласно постановлению, Фонд развития жилищного строительства Республики Коми должен разработать и представить в мэрию проект организации работ по сносу дома до 15 мая 2024 года. Это решение принято в связи с планами застройки данного квартала многоквартирными высотками. Ранее мэрия уже согласовала снос соседнего здания по адресу: улица Оплеснина, 14.
В рамках проекта планировки квартала, ограниченного улицами Юхнина, Орджоникидзе, Карла Маркса и Оплеснина, предусмотрена поэтапная реконструкция жилой зоны с сохранением имеющихся домов в капитальном исполнении и снос двухэтажных зданий. Вместо них планируется построить 9- и 12-этажные дома высотой. Общее количество высоток составит шесть, и планируется построить примерно 418 квартир общей жилой площадью около 21,6 тысячи квадратных метров.