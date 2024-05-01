Жителей Коми ждет снег 1 мая
- 09:00 1 мая
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- Белла Лебедева
Коми ЦГМС опубликовал прогноз погоды по республике на 1 мая.
Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, в северных районах временами возможен небольшой снег. В центральных и юго-восточных районах ночью не будет осадков, днем в отдельных местах возможен небольшой снег.
На крайнем юго-западе республики в ночные часы ожидаются небольшие осадки, такие как дождь или дождь со снегом, днем в основном без осадков. В Прилузском, Сысольском и Койгородском районах ночью прогнозируются умеренные и местами сильные осадки, днем возможны небольшие осадки. В некоторых районах туман ожидается ночью и утром.
Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит -1...-6 градусов, местами -7...-12 на севере и востоке, на крайнем юго-западе +4...-1 градус, днем +4...-1 градус, на крайнем северо-востоке -4...-9 градусов, местами на юге +4...+9 градусов Цельсия.
В Сыктывкаре 1 мая будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, такие как дождь или дождь со снегом, днем в основном без осадков. Ветер будет дуть северной четвертью со скоростью 2-7 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Температура ночью будет от -1 до +1 градуса, днем от +4 до +6 градусов по Цельсию.