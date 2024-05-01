Лучше навоза и биогумуса — этот порошок содержит полтаблицы Менделеева: посыпаем грядки в мае

Не у всех садоводов есть возможности удобрять почву в огороде навозом. Однако есть великолепные альтернативы, которые стоят недорого и отличаются богатейшим составом, способным повысить плодородие любой почвы. Огородница, автор канала «Сад огород Life» сообщает, что получает замечательный урожай без внесения навоза последние 10 лет.

Для этого нужно подготовить удобрение на основе двух порошков и рассыпать его на грядках. Первый компонент — костная мука. Получаемая из костей крупного рогатого скота, она богата фосфором, калием, кальцием, натрием, магнием, железом, кобальтом, цинком, медью, хромом, марганцем, йодом и большим количеством витаминов.