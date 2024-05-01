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В Коми отмечается все больше пациентов с инфарктами до 30 лет

В Коми отмечается все больше пациентов с инфарктами до 30 летфото редакции

Для этого важно следить за уровнем артериального давления и холестерина, а также строго соблюдать все назначения врача.

В Коми регистрируется все больше случаев госпитализации пациентов в возрасте до 30 лет с инфарктами и стенокардией, сообщает телеканал "Юрган". Медики отмечают, что эти тяжелые патологии, зачастую, могут предотвратить сами пациенты.

Однако врач-липидолог клинического кардиологического диспенсера Коми Татьяна Нужная отмечает, что физическое состояние жителей северных регионов оказывает отрицательное влияние на их здоровье. Особенности северных широт приводят к повышению артериального давления даже у пациентов с нормальным давлением в южных районах республики.

Болезни системы кровообращения сегодня занимают лидирующее место в антирейтинге причин смертности не только в Коми, но и во всем мире. В связи с этим, особую важность приобретает профилактика и следование рекомендациям врачей.

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