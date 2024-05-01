В Коми отмечается все больше пациентов с инфарктами до 30 лет

Для этого важно следить за уровнем артериального давления и холестерина, а также строго соблюдать все назначения врача.

В Коми регистрируется все больше случаев госпитализации пациентов в возрасте до 30 лет с инфарктами и стенокардией, сообщает телеканал "Юрган". Медики отмечают, что эти тяжелые патологии, зачастую, могут предотвратить сами пациенты.