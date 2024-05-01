В Коми отмечается все больше пациентов с инфарктами до 30 лет
- 10:30 1 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Для этого важно следить за уровнем артериального давления и холестерина, а также строго соблюдать все назначения врача.
В Коми регистрируется все больше случаев госпитализации пациентов в возрасте до 30 лет с инфарктами и стенокардией, сообщает телеканал "Юрган". Медики отмечают, что эти тяжелые патологии, зачастую, могут предотвратить сами пациенты.
Однако врач-липидолог клинического кардиологического диспенсера Коми Татьяна Нужная отмечает, что физическое состояние жителей северных регионов оказывает отрицательное влияние на их здоровье. Особенности северных широт приводят к повышению артериального давления даже у пациентов с нормальным давлением в южных районах республики.
Болезни системы кровообращения сегодня занимают лидирующее место в антирейтинге причин смертности не только в Коми, но и во всем мире. В связи с этим, особую важность приобретает профилактика и следование рекомендациям врачей.