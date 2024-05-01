В Коми выявили более 100 фактов повторного нетрезвого вождения за начало 2024 года

Речь идет о лицах, которые уже ранее были административно наказаны по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ или имели судимость по статьям 264 и 264.1 УК РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по городам и районам Коми выявили более 100 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения с начала 2024 года.