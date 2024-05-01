В Коми выявили более 100 фактов повторного нетрезвого вождения за начало 2024 года
- 09:55 1 мая
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- Белла Лебедева
Речь идет о лицах, которые уже ранее были административно наказаны по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ или имели судимость по статьям 264 и 264.1 УК РФ.
Сотрудники Госавтоинспекции по городам и районам Коми выявили более 100 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения с начала 2024 года.
Несмотря на введение внушительных штрафов и уголовной ответственности, водители продолжают садиться за руль в состоянии опьянения. В случае повторного управления автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования водителя ожидает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет. Лицам, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения, грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.
Полиция призывает граждан проявлять гражданскую позицию и не оставаться равнодушными к данной проблеме. Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, немедленно сообщите об этом по телефону дежурной части полиции по месту жительства или по телефонам 02 или 102 (мобильный оператор).