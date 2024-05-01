В ДТП двух иномарок в Сыктывкаре пострадала женщина
- 13:45 1 мая
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- Белла Лебедева
Вечером 30 апреля на Сысольском шоссе в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором участвовали автомобили Hyundai и Mitsubishi.
Как сообщили в управлении ГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел в 21:34. На момент аварии 26-летний мужчина управлял автомобилем Hyundai Accent и двигался по Сысольскому шоссе в направлении улицы Пермской. В районе дома с номером 51/1 он не справился с управлением из-за превышения скорости и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, который двигался в том же направлении.
В результате ДТП пострадала водитель Mitsubishi, 19-летняя женщина. Предположительно, она получила черепно-мозговую травму. Однако она не потребовала госпитализации.
Водитель автомобиля Hyundai владеет транспортным средством с 2017 года.
Напомним, что ГИБДД неоднократно призывала быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных аварий и сохранить здоровье и жизнь.