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В ДТП двух иномарок в Сыктывкаре пострадала женщина

В ДТП двух иномарок в Сыктывкаре пострадала женщинаФото: УГИБДД МВД по Коми

Вечером 30 апреля на Сысольском шоссе в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором участвовали автомобили Hyundai и Mitsubishi.

Как сообщили в управлении ГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел в 21:34. На момент аварии 26-летний мужчина управлял автомобилем Hyundai Accent и двигался по Сысольскому шоссе в направлении улицы Пермской. В районе дома с номером 51/1 он не справился с управлением из-за превышения скорости и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, который двигался в том же направлении.

В результате ДТП пострадала водитель Mitsubishi, 19-летняя женщина. Предположительно, она получила черепно-мозговую травму. Однако она не потребовала госпитализации.

Водитель автомобиля Hyundai владеет транспортным средством с 2017 года.

Напомним, что ГИБДД неоднократно призывала быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных аварий и сохранить здоровье и жизнь.


 

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