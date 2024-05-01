В ДТП двух иномарок в Сыктывкаре пострадала женщина

Вечером 30 апреля на Сысольском шоссе в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором участвовали автомобили Hyundai и Mitsubishi.

Как сообщили в управлении ГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел в 21:34. На момент аварии 26-летний мужчина управлял автомобилем Hyundai Accent и двигался по Сысольскому шоссе в направлении улицы Пермской. В районе дома с номером 51/1 он не справился с управлением из-за превышения скорости и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, который двигался в том же направлении.