"Июнь, июль и август подложат нам всем свинью": синоптики дали новый прогноз на лето

Синоптики составили новый прогноз на предстоящее лето, и он обещает быть весьма аномальным. Синоптики ожидают, что лето в России будет рекордно жарким. Уже в июне столбики термометров в Москве, Рязани, Твери, Санкт-Петербурге и других городах европейской части страны поднимутся выше 30 градусов.

Аномальная жара также охватит Урал, Сибирь и Дальний Восток, причем в последнем регионе она будет наиболее интенсивной из-за близости к Тихому океану.

й прогноз на предстоящее лето, и он обещает быть весьма аномальным.

Метеорологи предупреждают о череде погодных сюрпризов, которые могут испортить планы на теплый сезон.Аномальная жара Одним из главных факторов, влияющих на погоду летом, является температура воды в Тихом океане. В этом году она значительно повысилась, что приведет к росту температуры воздуха на всей планете.

Резкое похолодание и дожди Однако в середине лета погода резко изменится. Большую часть российских регионов накроет похолодание, которое будет сопровождаться продолжительными ливнями. Этот период станет неприятным сюрпризом для тех, кто планировал отдых и поездки в июле.

Ураганы, грозы и град Август принесет с собой еще одну порцию погодных аномалий. В этом месяце ожидается большое количество ураганов, гроз и града. Неблагоприятные погодные условия затронут не только южные регионы страны, но и центр и другие районы.

Синоптики объясняют аномальную погоду летом 2023 года несколькими причинами:

Повышение температуры воды в Тихом океане

Изменение циркуляции воздушных масс

Влияние глобального потепления

Рекомендации

В жаркие дни избегать длительного пребывания на солнце, пить много воды и носить легкую одежду

Во время ливней не выходить из дома без необходимости

Во время ураганов и гроз находиться в помещении и закрывать окна и двери

Несмотря на неблагоприятные прогнозы, синоптики отмечают, что погода летом может быть переменчивой.