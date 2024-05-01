В Сыктывкаре 1 мая отметят мастер-классами, поэтической эстафетой и уличными танцами

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На праздник 1 мая в Сыктывкаре городская мэрия анонсировала открытие нескольких развлечений для горожан в различных частях города. В центре города на Театральной площади запланированы образовательные занятия по изучению искусства: жители и гости города смогут научиться создавать оригами в форме мирных голубей и мастерить цветы в честь праздника. Станет местом для литературных встреч и общения любителей поэзии, так как здесь пройдёт мероприятие "Поэтическая маёвка". Также организуют услуги проката электромобилей и самокатов для активного отдыха.

Перед зданиями торговых центров "Детский мир" и "ЦУМ" разместится игровая зона с каруселями и батутами, а также будут работать лотки с кондитерскими изделиями и мороженым, и традиционная ярмарка.

В зоне около городских часов свои двери откроет "ТомФест" – площадка, созданная для развития и поддержки молодёжных проектов и инициатив. Здесь присутствующие смогут узнать о жизни и творчестве молодых талантов Сыктывкара. Представленная программа включает в себя различные уличные танцевальные постановки – от хип-хопа до кей-попа, выступления музыкальных групп и певцов, а также спортивных сообществ. Для музыкального оформления фестиваля ответственен диджей из клубной сцены.

Посетители фестиваля смогут активно присоединяться к танцам, участвовать в интересных акциях и флешмобах, а также общаться с представителями студенческих отрядов, чтобы больше узнать о их деятельности.

Развлекательный аттракцион "Карусель" будет доступен для жителей района Орбита, расположенный напротив магазина "Алграф" на перекрёстке улиц Петрозаводская и Покровского бульвара.