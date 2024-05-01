Дачников огорошили новым правилом. Это самое популярное растение теперь запретили выращивать

Было ли оно выращено человеком намеренно или произросло само по себе — неважно. Будут наказывать

Садоводам и огородникам следует быть осторожными при выборе растений для украшения дачных участков. Как предупреждает депутат Госдумы Сергей Гаврилов, в российском законодательстве появились ограничения на выращивание популярного декоративного цветка ипомеи трехцветной, более известной как вьюнок.