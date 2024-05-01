Эти советские книги стоят до 5 миллионов рублей - загляните на свои домашние полки

Некоторые предметы, которые многим кажутся обычными, могут иметь огромную ценность для коллекционеров. Особый интерес вызывают предметы, связанные с временами СССР. Некоторые книги, выпущенные в то время, сегодня являются редкими экземплярами и могут быть проданы за высокие суммы.

Одна из таких книг - "История Власа — лентяя и лоботряса" Владимира Маяковского, выпущенная в 1927 году. Эта книга предназначалась для детей и содержала прекрасные иллюстрации Натальи Ушаковой. Тираж составил всего 7 тысяч экземпляров, и сегодня за одну такую книгу могут заплатить целый миллион рублей.