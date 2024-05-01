Эти советские книги стоят до 5 миллионов рублей - загляните на свои домашние полки
- 07:30 1 мая
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- Служба новостей
Некоторые предметы, которые многим кажутся обычными, могут иметь огромную ценность для коллекционеров. Особый интерес вызывают предметы, связанные с временами СССР. Некоторые книги, выпущенные в то время, сегодня являются редкими экземплярами и могут быть проданы за высокие суммы.
Одна из таких книг - "История Власа — лентяя и лоботряса" Владимира Маяковского, выпущенная в 1927 году. Эта книга предназначалась для детей и содержала прекрасные иллюстрации Натальи Ушаковой. Тираж составил всего 7 тысяч экземпляров, и сегодня за одну такую книгу могут заплатить целый миллион рублей.
Также большим спросом пользуется первое издание "Бесов" Федора Достоевского, выпущенное в 1934 году. Большинство экземпляров этой книги было уничтожено советскими властями, поэтому осталось всего несколько. Недавно один экземпляр был продан на аукционе за 3,4 миллиона рублей.
Коллекционеры также стремятся приобрести книгу Бориса Пастернака, выпущенную в 1948 году издательством "Советский писатель". Экземпляры этой книги также пытались уничтожить, но некоторые из них все еще существуют. В 2018 году одну из таких книг продали за 5 миллионов рублей.
Стремление коллекционировать редкие книги отражает не только интерес к литературному наследию, но и желание сохранить историческое и культурное наследие страны. Эти книги являются свидетельствами своего времени и отражают политические и социальные аспекты эпохи, в которой они были созданы.
Ценность и редкость этих книг делают их не только объектами коллекционирования, но и предметами изучения исследователями и историками литературы. Они помогают расширять наше понимание прошлого и его влияния на современность, сообщает sevastopolmedia.ru.