В Коми у фермера из Вуктыла отобрали земли

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В результате решения Вуктыльского городского суда будут изъяты три земельных участка, которые принадлежат известному фермеру Игорю Моисееву. Иски на взыскание имущества были поданы судебным приставом, который указал на нахождение ответчика в процессе принудительного исполнения. Когда иски подали в феврале 2024 года, сумма задолженности уже превышала 4,1 миллиона рублей.

В марте этого года Арбитражный суд Коми обязал Моисеева вернуть более 12 миллионов рублей Минсельхозу. Судебный пристав попросил суд обратить взыскание именно на три земельных участка, с площадью 2808 квадратных метров, 11 613 квадратных метров и 1049 квадратных метров.