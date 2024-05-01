В Коми у фермера из Вуктыла отобрали земли
- 12:00 1 мая
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- Белла Лебедева
фото редакции
В результате решения Вуктыльского городского суда будут изъяты три земельных участка, которые принадлежат известному фермеру Игорю Моисееву.
Иски на взыскание имущества были поданы судебным приставом, который указал на нахождение ответчика в процессе принудительного исполнения. Когда иски подали в феврале 2024 года, сумма задолженности уже превышала 4,1 миллиона рублей.
В марте этого года Арбитражный суд Коми обязал Моисеева вернуть более 12 миллионов рублей Минсельхозу. Судебный пристав попросил суд обратить взыскание именно на три земельных участка, с площадью 2808 квадратных метров, 11 613 квадратных метров и 1049 квадратных метров.
Вуктыльский городской суд удовлетворил все три иска. Они уже вступили в силу.