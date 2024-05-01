В Коми каждый третий житель не солит еду
- 11:45 1 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Последние исследования Комистата позволили раскрыть вкусовые предпочтения жителей Коми и оценить их потребление соли.
Последние исследования Комистата позволили раскрыть вкусовые предпочтения жителей Коми и оценить их потребление соли. По данным анализа, 30% населения республики не используют солонку во время приема пищи, еще 27% редко добавляют приправы и соусы, 29% делают это иногда, а 11% жителей Коми часто прибегают к соли в своих блюдах. Исследование также выявило, что 4% опрошенных всегда досаливают приготовленную еду, даже не попробовав ее.
Значительная разница в предпочтениях в отношении соли может иметь влияние на здоровье населения. Врачи всемирной организации здравоохранения рекомендуют ограничивать потребление соли для здоровья. Согласно рекомендациям, взрослому человеку следует потреблять не более одной чайной ложки соли ежедневно.
Очень высокое потребление соли в пище может создавать опасность для здоровья. Избыток соли в организме способен повышать артериальное давление, что в свою очередь может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и стенокардия. Важно отметить, что эти тяжелые патологии, зачастую, могут быть предотвращены самими пациентами путем контроля уровня артериального давления и холестерина, а также строгого соблюдения рекомендаций врачей.