В Коми каждый третий житель не солит еду

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Последние исследования Комистата позволили раскрыть вкусовые предпочтения жителей Коми и оценить их потребление соли. Последние исследования Комистата позволили раскрыть вкусовые предпочтения жителей Коми и оценить их потребление соли. По данным анализа, 30% населения республики не используют солонку во время приема пищи, еще 27% редко добавляют приправы и соусы, 29% делают это иногда, а 11% жителей Коми часто прибегают к соли в своих блюдах. Исследование также выявило, что 4% опрошенных всегда досаливают приготовленную еду, даже не попробовав ее.

Значительная разница в предпочтениях в отношении соли может иметь влияние на здоровье населения. Врачи всемирной организации здравоохранения рекомендуют ограничивать потребление соли для здоровья. Согласно рекомендациям, взрослому человеку следует потреблять не более одной чайной ложки соли ежедневно.