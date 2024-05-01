В Коми до конца 2024 года появятся 10 глэмпингов

Владимир Уйба, глава Коми, объявил в своем телеграм-канале о планах по установке десяти глэмпинговых баз в регионе до конца текущего года.

Владимир Уйба, глава Коми, объявил в своем телеграм-канале о планах по установке десяти глэмпинговых баз в регионе до конца текущего года. Эти места отдыха обещают предоставить посетителям высокий уровень комфорта по привлекательным ценам. Инициатива стала возможной благодаря выделению средств из бюджета республики для построения временных модульных объектов размещения, как часть утвержденной Концепции развития туризма в Коми.