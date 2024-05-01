В Коми до конца 2024 года появятся 10 глэмпингов
- 14:30 1 мая
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- Белла Лебедева
Владимир Уйба, глава Коми, объявил в своем телеграм-канале о планах по установке десяти глэмпинговых баз в регионе до конца текущего года.
Владимир Уйба, глава Коми, объявил в своем телеграм-канале о планах по установке десяти глэмпинговых баз в регионе до конца текущего года. Эти места отдыха обещают предоставить посетителям высокий уровень комфорта по привлекательным ценам. Инициатива стала возможной благодаря выделению средств из бюджета республики для построения временных модульных объектов размещения, как часть утвержденной Концепции развития туризма в Коми.
Республика включена в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". В рамках этого проекта, к концу прошлого года, регион получил финансирование в размере 30 миллионов рублей в виде субсидии для развития туристической сферы. Эти средства будут направлены на создание безопасной и удобной инфраструктуры для туристов, расширение вариантов размещения и стимуляцию роста туристического потока в Коми.
Дополнительно, благодаря поддержке федерального правительства, в республике запустят пилотный проект, направленный на организацию сети модульных туристических информационных центров. В этих центрах посетители и местные жители смогут получить всю необходимую информацию о туристических возможностях Коми. Планируется открытие трех таких центров в Ухте, Усть-Цильме и Сыктывкаре к концу 2024 года.