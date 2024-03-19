Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сразу трое бойцов из Коми погибли в зоне СВО. Вчера, 18 марта, трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава Коми Владимир Уйба.

Рядовой Дмитрий Шайхутдинов родился в селе Ермица. До прохождения службы в рядах вооруженных сил России он жил и работал в Жешарте. На фронте выполнял боевые задачи в должности разведчика-снайпера разведывательного отделения. Бойца удостоили ордена Мужества (посмертно).

Рядовой Василий Витязев - уроженец села Мохча Ижемского района. Занимал должность механика-водителя мотострелкового отделения.

Дмитрий Грогуленко родом из села Керес Корткеросского района. Позднее он переехал жить в Андру Ханты-Мансийского автономного округа. Оттуда мужчина и отправился в зону СВО добровольцем, был участником отряда "Барс".

Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибших.