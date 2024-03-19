Трое бойцов из Коми погибли в зоне СВО
- 08:15 19 марта
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- Татьяна Зубова
Сразу трое бойцов из Коми погибли в зоне СВО. Вчера, 18 марта, трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава Коми Владимир Уйба.
Рядовой Дмитрий Шайхутдинов родился в селе Ермица. До прохождения службы в рядах вооруженных сил России он жил и работал в Жешарте. На фронте выполнял боевые задачи в должности разведчика-снайпера разведывательного отделения. Бойца удостоили ордена Мужества (посмертно).
Рядовой Василий Витязев - уроженец села Мохча Ижемского района. Занимал должность механика-водителя мотострелкового отделения.
Дмитрий Грогуленко родом из села Керес Корткеросского района. Позднее он переехал жить в Андру Ханты-Мансийского автономного округа. Оттуда мужчина и отправился в зону СВО добровольцем, был участником отряда "Барс".
Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибших.
"Желаю мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты", - написал Уйба.
Напомним, ранее бывший учитель спасла семью участника СВО от мошенников. Дело в том, что сельские участковый и социальный работник хотели обманным путем присвоить деньги, положенные родным в связи с гибелью бойца. Однако принципиальная женщина не сдавалась, довела дело до прокуратуры и отправила под суд злоумышленников.