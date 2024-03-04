В Коми 15-летний парень отправится в колонию за изнасилование школьников
- 06:30 4 марта
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- Татьяна Зубова
В Троицко-Печорском районе за решетку отправится юный местный житель, что вымогал деньги и насиловал подростков. Детали жуткого преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Правоохранители установили, что 15-летний фигурант, состоящий на учете в органах профилактики, вымогал деньги у двух школьников. Более того, парень изнасиловал своих жертв. Одной из пострадавших девочек не было и 14 лет.
Когда об инциденте стало известно правоохранителям, злоумышленника задержали и завели уголовное дело. На суде его прзнали виновным в вымогательстве (ст.163 УК РФ – 2 эпизода) и преступлении против половой неприкосновенности малолетней (ст.132 УК РФ). Ближайшие девять лет юный преступник проведет в воспитательной колонии.