В Коми 15-летний парень отправится в колонию за изнасилование школьников

В Троицко-Печорском районе за решетку отправится юный местный житель, что вымогал деньги и насиловал подростков. Детали жуткого преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Правоохранители установили, что 15-летний фигурант, состоящий на учете в органах профилактики, вымогал деньги у двух школьников. Более того, парень изнасиловал своих жертв. Одной из пострадавших девочек не было и 14 лет.