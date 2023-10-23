“Горячая” новинка: в Сыктывкаре начались продажи спортивного седана

В России активно развиваются новые автомобильные бренды, ни в чем не уступая предшественникам с многолетней историей. Пример удачного старта показал бренд OMODA. Первые автомобили представили к продаже в 2022 году, но уже в 2023 марка попала в ТОП-10 самых продаваемых машин в России.

Секрет успеха прост. Многие известные марки сейчас представлены на рынке только в подержанном виде. OMODA дает возможность любителям комфортного вождения не отказываться от привычного. Автомобили, выпускаемые под этим брендом, имеют все особенности и преимущества немецких и японских автомобилей. Но новенькая OMODA прямо из салона обойдется дешевле подержанных конкурентов.

В сентябре 2023 года российскому рынку представили еще одну новую модель — седан OMODA S5 GT. Сыктывкарцам она доступна уже сейчас в автосалоне “Динамика”. Машина имеет свой индивидуальный характер, стиль и еще большую оснащенность. В сети S5 GT называют “горячей” новинкой, разберемся почему.

Внешний вид

Автомобиль выделяется из общего потока на дороге. Ровно очерченные стрелки дневных ходовых огней и LED фары делают взгляд седана по-настоящему гипнотическим. К тому же фары могут адаптироваться к дорожной обстановке и менять интенсивность освещения. Кузов полностью оцинкован. Оранжевые суппорты, скрытые за двойными спицами, добавляют “спортсменке” дерзкого характера.



Модель представлена в двух комплектациях: Neo и Ultra.

Технические характеристики

Под капотом расположился турбомотор 1,6T, который выдает 150 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 275 Нм. Пару двигателю составляет “робот” DCT7 с двумя сцеплениями. Благодаря такой комбинации автомобилю нужно всего 7,5 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч. За отличную динамику и низкий расход топлива отвечает преселективная трансмиссия с двумя сцеплениями мокрого типа. Ходовая часть тоже получила обновление: у моделей S5 и S5 GT установлены более жесткие пружины, новые амортизаторы и усиленная тормозная система c двухпоршневыми суппортами спереди.

Даже базовая комплектация впечатляет наполненностью: панорамный люк, беспроводная зарядка, бесключевой доступ в салон, камера заднего вида, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, вентиляция передних сидений, обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех кресел без исключения.

Не смотря на спортивный стиль, автомобиль потребляет всего около 7 литров топлива в городском потоке.

Стекла в S5 GT стали толще, а это значит что уровень шумоизоляции кузова повысился.

Интерьер и безопасность

Салон встречает сочетанием спорта и элегантности. Оранжевые элементы интерьера делают его узнаваемым. У сидений появилась боковая поддержка и регулировка в 6 направлениях. Мультимедийный экран сдвоен с виртуальной приборной панелью. Каждый диагональю 10,25 дюйма.

Комплектация Ultra имеет встроенный видеорегистратор, электропривод складывания зеркал, атмосферную подсветку и различные системы помощи водителю: система мониторинга слепых зон, предупреждение о покидании полосы, ассистент удержания в полосе, система помощи при смене полосы, адаптивный круиз-контроль. Кроме того есть система помощи при движении в пробке и предупреждения о фронтальном и заднем перекрестном столкновениях.



Для безопасности пассажиров заднего ряда сиденийв S5 GT добавили систему предупреждения при опасности открывания дверей.