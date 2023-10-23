“Горячая” новинка: в Сыктывкаре начались продажи спортивного седана
- 09:11 23 октября
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- AnnaAnna
В России активно развиваются новые автомобильные бренды, ни в чем не уступая предшественникам с многолетней историей. Пример удачного старта показал бренд OMODA. Первые автомобили представили к продаже в 2022 году, но уже в 2023 марка попала в ТОП-10 самых продаваемых машин в России.
Секрет успеха прост. Многие известные марки сейчас представлены на рынке только в подержанном виде. OMODA дает возможность любителям комфортного вождения не отказываться от привычного. Автомобили, выпускаемые под этим брендом, имеют все особенности и преимущества немецких и японских автомобилей. Но новенькая OMODA прямо из салона обойдется дешевле подержанных конкурентов.
В сентябре 2023 года российскому рынку представили еще одну новую модель — седан OMODA S5 GT. Сыктывкарцам она доступна уже сейчас в автосалоне “Динамика”. Машина имеет свой индивидуальный характер, стиль и еще большую оснащенность. В сети S5 GT называют “горячей” новинкой, разберемся почему.
Внешний вид
Автомобиль выделяется из общего потока на дороге. Ровно очерченные стрелки дневных ходовых огней и LED фары делают взгляд седана по-настоящему гипнотическим. К тому же фары могут адаптироваться к дорожной обстановке и менять интенсивность освещения. Кузов полностью оцинкован. Оранжевые суппорты, скрытые за двойными спицами, добавляют “спортсменке” дерзкого характера.
Модель представлена в двух комплектациях: Neo и Ultra.
Технические характеристики
Под капотом расположился турбомотор 1,6T, который выдает 150 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 275 Нм. Пару двигателю составляет “робот” DCT7 с двумя сцеплениями. Благодаря такой комбинации автомобилю нужно всего 7,5 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч. За отличную динамику и низкий расход топлива отвечает преселективная трансмиссия с двумя сцеплениями мокрого типа. Ходовая часть тоже получила обновление: у моделей S5 и S5 GT установлены более жесткие пружины, новые амортизаторы и усиленная тормозная система c двухпоршневыми суппортами спереди.
Даже базовая комплектация впечатляет наполненностью: панорамный люк, беспроводная зарядка, бесключевой доступ в салон, камера заднего вида, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, вентиляция передних сидений, обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех кресел без исключения.
Не смотря на спортивный стиль, автомобиль потребляет всего около 7 литров топлива в городском потоке.
Стекла в S5 GT стали толще, а это значит что уровень шумоизоляции кузова повысился.
Интерьер и безопасность
Салон встречает сочетанием спорта и элегантности. Оранжевые элементы интерьера делают его узнаваемым. У сидений появилась боковая поддержка и регулировка в 6 направлениях. Мультимедийный экран сдвоен с виртуальной приборной панелью. Каждый диагональю 10,25 дюйма.
Комплектация Ultra имеет встроенный видеорегистратор, электропривод складывания зеркал, атмосферную подсветку и различные системы помощи водителю: система мониторинга слепых зон, предупреждение о покидании полосы, ассистент удержания в полосе, система помощи при смене полосы, адаптивный круиз-контроль. Кроме того есть система помощи при движении в пробке и предупреждения о фронтальном и заднем перекрестном столкновениях.
Для безопасности пассажиров заднего ряда сиденийв S5 GT добавили систему предупреждения при опасности открывания дверей.
— В сравнении с S5 модель GT имеет уже другой уровень. Во втором варианте есть полный зимний пакет, премиальная мультимедиа. Материалы салона тоже вышли на новый уровень. Когда речь идет о GT, то мы уже говорим об автомобилях С-класса, — прокомментировал менеджер отдела продаж автосалона “Динамика” Андрей Носков.
Цены и скидки
Стартовая цена базовой комплектации — 2 839 900 рублей. Но автосалон “Динамика” подготовил выгодные условия. При сдаче вашей старой машины в трейд-ин, можно сэкономить до 160 000 рублей. Если решили оформить машину в кредит*, то банки-партнеры дадут скидку до 140 000 рублей. Если воспользоваться двумя предложениями, сэкономить получится до 300 000 рублей.
Совсем скоро
Одна из свежих новостей автосалона “Динамика” — поступление нового бренда. Сейчас компания готовится к появлению в продаже нового автомобильной марки JAECOO. Совсем скоро она будет доступна для жителей Сыктывкара.
Контакты
Запись на тест-драйв новой OMODA S5 GT начнется в ближайшее время, подробнее уточняйте по телефону: 8(8212) 25-11-33.
Адрес автосалона “Динамика”: Сыктывкар, улица Морозова, 211 (напротив нового автовокзала).
За новостями и обновлениями можно следить в группе автосалона ВКонтакте или на официальном сайте.
OMODA
Группа ВКонтакте: https://vk.com/omoda_komi
Телеграм: https://t.me/omoda_komi
Дзен: https://dzen.ru/omoda_komi
JAECOO
Группа ВКонтакте: https://vk.com/jaecoo_komi
Телеграмм: https://t.me/jaecoo_komi
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*Кредит предоставляют банки-партнеры ВТБ,Совкомбанк, Росбанк.
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