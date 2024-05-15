За четыре месяца в Коми возвели более тысячи квартир

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В начале 2024 года коммерческие застройщики значительно опередили население по объемам введения в эксплуатацию жилых помещений. Согласно отчету, опубликованному Комистатом, в период с января по апрель текущего года, на территории республики было сдано 1094 квартиры, общей площадью 74,7 тысяч квадратных метров. Эти показатели оказались на 7,3% меньше в сравнении с теми же месяцами предыдущего 2023 года: тогда было сдано 1047 квартир общей площадью 80,6 тысяч "квадратов".

Отметим, что из всего объема сданных квартир в текущем году, лишь 446 квартир оказались в домах, которые были возведены самими гражданами. Около 60%, введенного в эксплуатацию жилья, то есть 44,8 тысяч квадратных метров, приходится на долю коммерческих застройщиков. При этом стоит отметить, что динамика индивидуального строительства показала снижение. В частности, если сравнивать с первыми четырьмя месяцами 2023 года сокращение составило 18,3%.