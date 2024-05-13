Двух ухтинцев отправили в колонию за угон авто
- 07:30 13 мая
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- Татьяна Зубова
Не трезвые жители Ухты нарушили закон, решив угнать автомобиль для развлечения. Однако обоих злоумышленников поймали, и теперь им предстоит ответить перед закономсилу, сообщает Комиинформ.
Как уточняется в материалах дела, в ночь на 30 октября 2023 года двое молодых парней решили угнать автомобиль ВАЗ-21043, чтобы покататься по городу. Один из проник внутрь через незапертую дверь и завел двигатель.
Юные автолюбители училище прочь, однако в какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего авто улетело в кювет. Парни пытались вытолкнуть её обратно на проезжую часть, но безуспешно. Тогда молодые люди скрылись с места преступления. Суд признал обоих нарушителей виновными в совершении угона. Оба подсудимых признали свою вину и раскаялись в содеянном. Одного из них приговорили к девяти месяцам лишения свободы, другому предстоит отсидеть один год и три месяца. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Добавим, приговор пока не вступил в силу.