Двух ухтинцев отправили в колонию за угон авто

Не трезвые жители Ухты нарушили закон, решив угнать автомобиль для развлечения. Однако обоих злоумышленников поймали, и теперь им предстоит ответить перед закономсилу, сообщает Комиинформ.

Как уточняется в материалах дела, в ночь на 30 октября 2023 года двое молодых парней решили угнать автомобиль ВАЗ-21043, чтобы покататься по городу. Один из проник внутрь через незапертую дверь и завел двигатель.