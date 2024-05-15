Самую дешевую квартиру в России продают в Вуктыле

Фото с сайта avito.ru

Аналитики компании "Авито Недвижимости" обнаружили самые доступные квартиры на вторичном рынке недвижимости в республике Коми и соседней Кировской области. Проанализировав данные, специалисты выяснили, что самая бюджетная квартира стоит всего 100 тысяч рублей. По информации, опубликованной на платформе, было установлено, что указанная недвижимость представляет из себя однокомнатную квартиру площадью 26 квадратных метров находящуюся в городе Вуктыле. Это жилье является угловым и находится на верхнем этаже пятиэтажного дома. Владелец выразил готовность предоставить скидку при заключении сделки.

Кроме того, в других районах также нашлись доступные варианты. Например, в поселке городского типа Воргашор продается двухкомнатная квартира общей площадью 48 квадратных метров по цене 150 тысяч рублей. Несмотря на частично выполненный косметический ремонт, владелец выделяет этот объект из-за его выгодного расположения на четвертом этаже пятиэтажного дома.