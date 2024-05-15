Самую дешевую квартиру в России продают в Вуктыле
- 13:45 15 мая
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- Белла Лебедева
Аналитики компании "Авито Недвижимости" обнаружили самые доступные квартиры на вторичном рынке недвижимости в республике Коми и соседней Кировской области.
Проанализировав данные, специалисты выяснили, что самая бюджетная квартира стоит всего 100 тысяч рублей. По информации, опубликованной на платформе, было установлено, что указанная недвижимость представляет из себя однокомнатную квартиру площадью 26 квадратных метров находящуюся в городе Вуктыле. Это жилье является угловым и находится на верхнем этаже пятиэтажного дома. Владелец выразил готовность предоставить скидку при заключении сделки.
Кроме того, в других районах также нашлись доступные варианты. Например, в поселке городского типа Воргашор продается двухкомнатная квартира общей площадью 48 квадратных метров по цене 150 тысяч рублей. Несмотря на частично выполненный косметический ремонт, владелец выделяет этот объект из-за его выгодного расположения на четвертом этаже пятиэтажного дома.
В Комсомольском поселке в Кировской области также представлено жилье за 150 тысяч рублей. В этом районе выставлена на продажу двухкомнатная квартира общей площадью 42 квадратных метров. По словам автора объявления, в доме есть газ и центральное водоснабжение, а отопление осуществляется печным способом. Кроме того, недалеко от жилья имеется асфальтированная дорога протяженностью 30 километров, ведущая к районному центру. Продавец также подчеркивает, что вся мебель останется новым владельцам, обеспечивая комфортное проживание.