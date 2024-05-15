Пальма в брикете: Росконтроль назвал сливочное масло, которое не смейте брать даже по акции

Росконтроль провел обширную проверку сливочного масла и обнаружил, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, включая пальмовое масло. В связи с этим эксперты отправили образцы сливочного масла, которое продается по низкой цене, на анализ в лабораторию. Целью было опровергнуть стереотип о низком качестве дешевого сливочного масла.

Результаты проверки показали, что недорогое сливочное масло может быть хорошего качества и натуральным. Из 31 проверенной марки только четыре марки полностью прошли испытание и признаны безопасными для потребления: "Радость вкуса", "Экомилк", "Белорусское" и Valuiki. Рекомендуется покупать эти бренды без опасений.