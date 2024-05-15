В Сыктывкаре проведут ремонт фасада дома купца Суханова

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Это одно из самых старых каменных зданий в городе, где сейчас находится Литературный музей имени Ивана Куратова. В Сыктывкаре, столице Коми, начался поиск подрядчика для проведения капитального ремонта фасада дома купца Степана Суханова, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Аукцион появился на сайте Госзакупок и предложил начальную цену в размере 4,121 млн рублей. Несмотря на проведение аукциона, на участие в нем была подана только одна заявка, которая была признана победителем. В соответствии с проектом договора работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года.

Дом Степана Суханова, чья семья была первой купеческой в Усть-Сысольске, является двухэтажным особняком, являющимся старейшим из сохранившихся каменных зданий города Сыктывкара. Первое упоминание о здании относится к 1801 году, когда купцу было выдано разрешение на строительство. Однако точные годы возведения и завершения строительства неизвестны.