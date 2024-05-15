По 3 ведра с куста: простая копеечная подкормка даст ударный рост крупных и сахарных помидоров
- 15:45 15 мая
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- Служба новостей
Рассада весной, огород весной, грядки весной — каждый дачник мечтает о щедром урожае. И как рассказали опытные огородники, существует доступная подкормка, которая может дать ведра крупных и сладких помидоров с каждого куста.
По словам специалистов, ключ к пышному помидорному урожаю кроется в правильно подобранной подкормке. Отличным вариантом для подкормки помидоров может стать использование перепревшего коровьего навоза. Это органическое удобрение богато азотом, фосфором и калием, которые необходимы для активного роста и плодоношения помидоров.
По словам агрономов, коровий навоз улучшает структуру почвы, способствует удержанию влаги и активизирует микробиологическую активность грунта, что особенно важно для роста здоровых и крепких растений. Как рассказали эксперты, наилучший способ применения — внести навоз в почву за 2-3 недели до посадки рассады, чтобы он успел немного разложиться и стать менее агрессивным для молодых корней.
Эксперты советуют использовать перепревший навоз, так как свежий может содержать вещества, способные обжечь корни растений. В качестве подкормки под каждый куст помидоров рекомендуется вносить около 4-5 кг перепревшего навоза.
По мнению специалистов, такая подкормка не только стимулирует урожайность, но и улучшает вкусовые качества плодов, делая их более сладкими и ароматными. Это делает коровий навоз идеальным выбором для тех, кто стремится к выращиванию экологически чистых и полезных овощей, сообщает sevastopolmedia.ru.