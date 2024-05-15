По 3 ведра с куста: простая копеечная подкормка даст ударный рост крупных и сахарных помидоров

Рассада весной, огород весной, грядки весной — каждый дачник мечтает о щедром урожае. И как рассказали опытные огородники, существует доступная подкормка, которая может дать ведра крупных и сладких помидоров с каждого куста.

По словам специалистов, ключ к пышному помидорному урожаю кроется в правильно подобранной подкормке. Отличным вариантом для подкормки помидоров может стать использование перепревшего коровьего навоза. Это органическое удобрение богато азотом, фосфором и калием, которые необходимы для активного роста и плодоношения помидоров.