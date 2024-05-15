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Команда из Сыктывкара стала российским чемпионом по танцам

Команда из Сыктывкара стала российским чемпионом по танцамФото предоставлено объединением "Пульс 60"

Сыктывкарцы прославили Республику Коми на всю страну, одержав победу в престижных федеральных состязаниях по любимому среди молодежи виду танцев.

В Нижнем Новгороде состоялся уже в десятый раз самый масштабный в нашем государстве танцевальный всероссийский конкурс «Волга-Чемп». Съехались дети и подростки со всей России.

Республику Коми представляла команда «Пульс 60». Это хип-хоп-объединение столицы нашего региона, состоящее из сыктывкарцев от 11 до 25 лет. За трехлетнюю историю существования коллектива наши талантливые ребята под руководством опытных наставников уже не раз одерживали региональные и федеральные победы. 
Вот и на сей раз вернулись на малую родину с титулом чемпионов. Как рассказала «Про Городу» тренер-хореограф Наталья Зубкова, конкуренция ожидаемо оказалась чрезвычайно высокой: 

- Мы выступали в номинации для начинающих (первый уровень) наряду с представителями еще почти трех десятков регионов. Судейский состав был подобран очень строгий, но справедливый. Наши воспитанники справились с волнением и сумели показать всё, на что способны. Заслуженным результатом стараний стало первое место с дипломом и подарками.

В этой номинации «серебро» досталось танцовщикам из Ижевска, а замкнула тройку лидеров команда из Ярославля.

— Мы представили номера хаус-дэнса – это востребованное среди подрастающего поколения направление, одна из разновидностей уличной танцевальной культуры, — уточнила собеседница издания. – Помимо таланта ребятам важно обладать хорошим слухом, чтобы чувствовать музыку, а также трудолюбием и упорством в достижении поставленных целей. Кроме того, следует «ловить» вдохновение, чтобы помимо безупречной техники впечатлять публику и жюри своей яркой позитивной энергетикой.

Сценический опыт выступлений у «Пульса 60» немалый. В этом дружном коллективе каждый понимает друг друга с полуслова и развивается вместе на одном дыхании. А чтобы держать себя в тонусе, юные артисты регулярно выезжают как на командные состязания, так и на сольные турниры (импровизационные батлы), где проявляют индивидуально свое мастерство.

Дарья ШУЧАЛИНА
 

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