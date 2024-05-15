Команда из Сыктывкара стала российским чемпионом по танцам

Сыктывкарцы прославили Республику Коми на всю страну, одержав победу в престижных федеральных состязаниях по любимому среди молодежи виду танцев.

В Нижнем Новгороде состоялся уже в десятый раз самый масштабный в нашем государстве танцевальный всероссийский конкурс «Волга-Чемп». Съехались дети и подростки со всей России.

Республику Коми представляла команда «Пульс 60». Это хип-хоп-объединение столицы нашего региона, состоящее из сыктывкарцев от 11 до 25 лет. За трехлетнюю историю существования коллектива наши талантливые ребята под руководством опытных наставников уже не раз одерживали региональные и федеральные победы.

Вот и на сей раз вернулись на малую родину с титулом чемпионов. Как рассказала «Про Городу» тренер-хореограф Наталья Зубкова, конкуренция ожидаемо оказалась чрезвычайно высокой:

- Мы выступали в номинации для начинающих (первый уровень) наряду с представителями еще почти трех десятков регионов. Судейский состав был подобран очень строгий, но справедливый. Наши воспитанники справились с волнением и сумели показать всё, на что способны. Заслуженным результатом стараний стало первое место с дипломом и подарками.

В этой номинации «серебро» досталось танцовщикам из Ижевска, а замкнула тройку лидеров команда из Ярославля.