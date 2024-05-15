Названа легкая стрижка на короткие волосы в мае для женщин старше 40-50 лет

Весна в разгаре, и май — отличное время для обновления образа. Косметологи утверждают, что правильно подобранная стрижка может помочь омолодить внешний вид, придать освежающий эффект и подчеркнуть индивидуальность и стиль. Они предлагают три варианта легких стрижек для коротких волос, которые особенно подходят женщинам в возрасте от 40 до 50 лет. Парикмахеры и стилисты утверждают, что эти стрижки не только стильные, но и практичные в уходе.

Боб-каре: Боб-каре считается одной из самых универсальных стрижек, которая прекрасно подходит для женщин старшего возраста. Она придает объем корням волос и создает иллюзию густоты. Косметологи утверждают, что боб-каре помогает скрыть мелкие морщинки на лице, акцентируя внимание на глазах и скулах. Стилисты предлагают выбирать классический боб-каре длиной до подбородка или асимметричный вариант, который добавит современности в образ.