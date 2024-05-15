Уйдет до 8 кг за 30 дней без тренировок и голодовок: "Объемная" диета для правильного снижения веса

В преддверии пляжного сезона и открытой одежды многие хотят похудеть. Некоторые даже готовы голодать. Однако подобные радикальные меры могут только навредить.

Эндокринолог Елена Сюракшина рассказала об "Объемной" (волюметрической) диете, которая

считается одной из самых эффективных для снижения веса.

Все дело в том, что в ее основе лежит употребление продуктов с низкой калорийностью, но богатых клетчаткой. Такая еда дает чувство сытости, которое сохраняется длительное время.

Чтобы придерживаться «объемной» диеты все продукты нужно разделить на 4 группы:



Группа 1



Овощи, фрукты, обезжиренное молоко и суп на бульоне.



Группа 2



Фрукты и овощи с высоким содержанием крахмала, зерновые, бобовые и нежирное мясо.

Группа 3

Жирное мясо, сыр, печеное, сладкое и жареное.

Группа 4

Конфеты, чипсы, орехи, масло.

Суть "Объемной" диеты в том, чтобы употреблять в пищу как можно больше продуктов из группы 1, чуть меньше — из группы 2, изредка позволять себе еду из группы 3 и наложить полный запрет на все, что попало в группу 4.