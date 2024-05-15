В Сыктывкаре реализовывали подозрительные семена гибридов овощей

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В 29 случаях выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В рамках апрельского рейда, специалисты отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна по Республике Коми и Мурманской области Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездную проверку к индивидуальному предпринимателю, занимающемуся продажей семян перцев и томатов.

В ходе проверки было установлено, что в Сыктывкаре торговались пакетированные семена сельскохозяйственных растений, сорта которых не были включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Всего проконтролировано 70 партий семян, в том числе 11 партий перца сладкого и томатов, которые не были указаны в реестре, обнаружили специалисты Россельхознадзора.

В связи с выявленными нарушениями предпринимателю объявили предостережение. Это позволяет указать на недопустимость продажи таких семян и обязывает предпринимателя прекратить их реализацию.