Комистат выяснил количество бедных жителей республики

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Эта тенденция ознаменована сменой методики оценки уровня бедности в России, произошедшей с 2021 года. В текущем 2023 году наблюдается усиление разницы в уровне доходов между наиболее обеспеченными слоями общества и теми, кто относится к категории наименее обеспеченных.

Произошедшие изменения касаются отказа от использования прожиточного минимума как главного инструмента измерения бедности. Теперь на его место вышло понятие "границы бедности", которое предполагает определение минимального уровня доходов, достаточного для поддержания нормального уровня жизни.

Данное преобразование методики привело к статистическому снижению количества людей, попадающих под категорию бедных. В качестве примера можно привести данные за 2021 год, когда более 113,6 тысяч жителей Республики Коми зарабатывали меньше прожиточного минимума, что определяло их как бедные. Это составляло 15,5% от всего населения региона.

Изменения в 2022 году показали, что доля населения, доходы которых оказались ниже установленной границы бедности, сократилась до 14% общего числа жителей. Количественно это выразилось в цифре 112,5 тысяч человек.

В осенний период 2021 года в России была проведена перепись населения, результаты которой потребовали корректировки данных о численности жителей. В Республике Коми обнаружилось, что население меньше на 70 тысяч человек, чем предполагалось. Это оказало влияние на различные социальные показатели, в том числе на оценку уровня бедности.

В 2023 году, по предварительным данным статистических органов Коми, доля людей, чьи заработки не дотягивают до границы бедности, достигла 11,5%, что ниже пересмотренного показателя за предыдущий год. В России в целом этот процент составил 8,5%.