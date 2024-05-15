Жителя соседнего региона осудили за мошенничество в адрес сыктывкарца
- 20:45 15 мая
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- Олег Помидоров
Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа.
Выяснилось, что мужчина разместил на одном из интернет-сервисов ложное объявление о наличии вакансии водителя в одной из крупных фирм с зарплатой в районе 83 тысяч рублей.
На предложение откликнулся сыктывкарец. Представившись начальником отдела кадров, мужчина из ХМАО сообщил о приеме сыктывкарца на работы и посоветовал приобрести ему авиабилеты по маршруту “Сыктывкар-Сургут-Сыктывкар”, добавив, что расходы будут ему возмещены. Далее мошенник отправил фальшивую ссылку на оплату авиабилетов. По итогу, сыктывкарец оплатил 11,6 рублей.
Суд приговорил афериста к наказанию в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в счет государства.