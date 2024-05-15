Жителя соседнего региона осудили за мошенничество в адрес сыктывкарца

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Выяснилось, что мужчина разместил на одном из интернет-сервисов ложное объявление о наличии вакансии водителя в одной из крупных фирм с зарплатой в районе 83 тысяч рублей.

На предложение откликнулся сыктывкарец. Представившись начальником отдела кадров, мужчина из ХМАО сообщил о приеме сыктывкарца на работы и посоветовал приобрести ему авиабилеты по маршруту “Сыктывкар-Сургут-Сыктывкар”, добавив, что расходы будут ему возмещены. Далее мошенник отправил фальшивую ссылку на оплату авиабилетов. По итогу, сыктывкарец оплатил 11,6 рублей.