"Полная отмена заказов с 17 мая": все, кто заказывает на Wildberries и Ozon, ждет новое правило
- 15:10 15 мая
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- Служба новостей
Финансовый эксперт Валерий Попов предупредил о новой схеме мошенничества, которая может затронуть покупателей популярных интернет-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, начиная с 17 мая. По его словам, мошенники могут отменить уже оформленные заказы, и покупатели не смогут вернуть свои деньги.
Схема заключается в том, что злоумышленники получают доступ к личному кабинету покупателя на маркетплейсе и отправляют клиенту поддельное сообщение от имени продавца, просив уточнить данные о доставке заказа. Покупатели, общаясь с мошенниками, передают им код, полученный на свой телефон. Этот код дает мошенникам доступ к аккаунту покупателя на площадке, и они полностью отменяют его заказы. Деньги за отмененные заказы возвращаются на новый счет, указанный мошенниками.
По словам эксперта, эта мошенническая схема может затронуть практически все известные онлайн-площадки, включая Wildberries, Ozon и другие.
Чтобы избежать столкновения с подобной ситуацией, эксперт рекомендует не передавать никому коды с телефона и другую персональную информацию. Важно быть бдительным и осторожным при общении с продавцами и следовать рекомендациям площадок по безопасности и защите личных данных.