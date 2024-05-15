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В зоне СВО погибли два жителя Коми

В зоне СВО погибли два жителя КомиФото со страницы Владимира Уйба

Об этом рассказал в своем телеграм-канале Владимир Уйба.

В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли два жителя Коми – рядовые Санжар Худайбердиев и Сергей Шулепов.

Санжар Худайбердиев был родом из Ухты. На СВО мужчина служил старшим стрелком отделения штурмового взвода.

Сергей Шулепов также родился в Ухте, но проживал в поселке Шудаяг. Боец служил старшим стрелком отделения штурмового взвода.

Глава региона Владимир Уйба выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелал им мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.

“Наши земляки до конца выполнили свой воинский и гражданский долг. Они доблестно сражались за независимость и неделимость нашей страны, за свободу нашего народа, за мир на родной земле. Они совершили бессмертный подвиг, отдав свои жизни за Родину”, – добавил глава Коми.

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