В зоне СВО погибли два жителя Коми

Об этом рассказал в своем телеграм-канале Владимир Уйба.

В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли два жителя Коми – рядовые Санжар Худайбердиев и Сергей Шулепов.

Санжар Худайбердиев был родом из Ухты. На СВО мужчина служил старшим стрелком отделения штурмового взвода.

Сергей Шулепов также родился в Ухте, но проживал в поселке Шудаяг. Боец служил старшим стрелком отделения штурмового взвода.

Глава региона Владимир Уйба выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелал им мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.