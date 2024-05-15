В зоне СВО погибли два жителя Коми
- 23:00 15 мая
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- Олег Помидоров
Об этом рассказал в своем телеграм-канале Владимир Уйба.
В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли два жителя Коми – рядовые Санжар Худайбердиев и Сергей Шулепов.
Санжар Худайбердиев был родом из Ухты. На СВО мужчина служил старшим стрелком отделения штурмового взвода.
Сергей Шулепов также родился в Ухте, но проживал в поселке Шудаяг. Боец служил старшим стрелком отделения штурмового взвода.
Глава региона Владимир Уйба выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелал им мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.
“Наши земляки до конца выполнили свой воинский и гражданский долг. Они доблестно сражались за независимость и неделимость нашей страны, за свободу нашего народа, за мир на родной земле. Они совершили бессмертный подвиг, отдав свои жизни за Родину”, – добавил глава Коми.