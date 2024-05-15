Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Коми 16 мая

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном ЦГМС рассказали прогноз погоды на завтра. В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью, в северных районах возможны умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных районах временами будет небольшой дождь, а на крайнем юге преимущественно без осадков.

Температура на юге ночью достигнет +2…+7 градусов, а днем +8…+13, в отдельных районах она поднимется до +19, а на севере ночью опуститься до -1…+4, однако днем снова поднимется до +4…+9.