Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Коми 16 мая
- 22:30 15 мая
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- Олег Помидоров
В региональном ЦГМС рассказали прогноз погоды на завтра.
В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью, в северных районах возможны умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных районах временами будет небольшой дождь, а на крайнем юге преимущественно без осадков.
Температура на юге ночью достигнет +2…+7 градусов, а днем +8…+13, в отдельных районах она поднимется до +19, а на севере ночью опуститься до -1…+4, однако днем снова поднимется до +4…+9.
16 мая в Сыктывкаре будет облачная погода с прояснениями. Ночью возможен временами небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью достигнет +5…+7, а днем поднимется до +13…+15 градусов.